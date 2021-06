Farmaco antifumo ritirato volontariamente per contaminazione: lotto e info

Loading...

La, informa di aver attivato un richiamo volontario di un lotto di un farmaco antifumo . Nello specifico si tratta del. Questo farmaco è indicato per aiutare il fumatore ad alleviare i sintomi del desiderio compulsivo e dell’astinenza associati alla. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto per ragioni legate ad una contaminazione di una potenziale presenza di nitrosamine. La Società Pfizer invita, pertanto, i grossisti a sospendere immediatamente la dispensazione del suddetto lotto. Le confezioni giacenti presso le farmacie dovranno essere immagazzinate in area sicura e quindi predisposte per il ritiro. Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al Servizio Clienti Pfizer al seguente numero verde: 800 053 053.