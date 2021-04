Incredibile ma vero: ambulanza “perde” corpo paziente Covid –19 in strada durante la corsa dall’ospedale

By News24Web

L’incredibile fatto di cui ci accingiamo a darvi notizia è accaduto indove Il numero di pazienti affetti daoltre che delle vittime è in aumento. Il sistema sanitario è duramente provato. Un incidente in particolare è venuto alla ribalta acquisendo subito visibilità sul web. Durante il tragitto appena uscito dall’ospedale, ilper Covid – 19 , è caduto da un’ambulanza nella corsa in curva ed è rimasto sdraiato sull’asfalto.

L’incidente si è verificato il 23 aprile scorso nella città di Vidisha nel Madhya Pradesh, in India. Il conducente di un’auto che stava percorrendo la medesima strada sullo stesso senso di marcia, che si trovava subito dietro il mezzo di soccorso, ha ripreso l’intera scena con la sua videocamera posta sul cruscotto. La clip mostra l’auto che viaggia lungo la stessa strada dell’ambulanza, quando d’improvviso il portellone laterale del mezzo di soccorso si aprono, lasciando cadere qualcosa insieme alla lettiga. I residenti locali affermano che i cadaveri non vengono consegnati alle famiglie e vengono portati via senza permesso.

E nessuno, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si sarebbe accorto di nulla se il conducente dell’auto che seguiva non avesse attirato l’attenzione con segnali acustici. Ecco il video di quanto accaduto: https://youtu.be/oJwz3u0tlmQ

