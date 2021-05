Spezia-Napoli: dove vederla in diretta streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Spezia-Napoli si gioca oggi sabato 8 maggio 2021 alle ore 15. La gara è valida per la 35esima giornata della Serie A. Entrambe le formazioni sono in lizza per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi: la salvezza per i padroni di casa, un piazzamento epr accedere alla Champions per la squadra di Gattuso. In particolare la squadra di Vincenzo Italiano cerca la vittoria per allontanarsi dai bassi fondi della classifica. I partenopei invece devono fare punti per distanziare le dirette concorrenti che ambiscono alla qualificazione in Champions. Domenica 9 maggio 2021 c’è lo scontro diretto Juventus-Milan, per cui questa per gli azzurri è una occasione irripetibile da sfruttare a dovere. La partita d’andata al San Paolo finì clamorosamente 2 a 1 per lo Spezia.

Spezia-Napoli: dove vederla in tv

Spezia-Napoli è trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 satellite). in diretta streaming gli abbonati possono seguirla attraverso Sky Go sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet.

Spezia-Napoli: probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Piccoli, Gyasi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

