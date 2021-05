Napoli-Udinese: dove guardarla in streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Napoli–Udinese è l’anticipo relativo alla 36esima giornata di Serie A. Si gioca oggi 11 maggio 2021 a partire dalle ore 20:45. Il Napoli con la vittoria sullo Spezia è tra le squadre che hanno migliori chance di conquistare un posto utile per la qualificazione in Champions. La squadra di Gotti invece ha raggiunto la salvezza, per cui non ha molto più da chiedere a questa stagione. Nello scorso gennaio i partenopei si imposero sui friulani per 2 a 1, reti di Insigne e Bakayoko. Per l’Udinese segnò Lasagna che poi sarebbe passato al Verona.

Napoli-Udinese: dove vederla

Napoli-Udinese è trasmessa in via esclusiva in diretta tv su Sky canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Gl abbonati possono vederla anche in streaming su Sky Go.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

