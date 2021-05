Elodie balla in calze a rete e tacchi a spillo su Instagram

Loading...

Loading...

Elodie è una delle cantanti più apprezzate nel panorama musicale italiano e non soltanto per la sua voce. Da un punto di vista professionale questo può definirsi un momento molto felice della sua carriera. Quest’anno è stata co-presentarice del Festival di Sanremo assieme ad Amadeus e sempre al Festival della canzone italiana ha dato prova di essere brava anche nella danza.

In effetti è lei stessa a raccontare di come in passato abbia fatto la cubista. Racconta così quell’esperienza: “All’inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo la gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male.”

Elodie ha pubblicato su Instagram un balletto ad alto tasso erotico in cui la si vede in calze a rete e tacchi a spillo. I fan hanno commentato la performance molto entusiasti. Ma a parte i commenti dei maschietti segnalaiamo anche il commento di una donna che ha sottolineato la difficoltà nella performance di Elodie che ha danzato con quei trampoli ai piedi: “Io con quei tacchi, un t-Rex anche solo per fare 2 passi 🦖 c’è chi può”.



Loading...