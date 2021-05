India, Covid: coronavirus continua a mietere vittime

Loading...

zona di confine tra gli stati del Bihar e dell’Uttar Pradesh, sono stati trovati almeno 40 corpi nel fume Gange. Secondo i media locali potrebbe trattarsi di persone morte per covid-19. Si teme che non sia stato possibile cremarli o che la famiglia non avesse i soldi necessari per pagare le spese di un funerale.

Stando ai dati ufficiali insono oltre 250 mila le. In particolare stando ai dati del Ministero indiano, nelle sole ultime 24 ore sono decedute più di, in totale le vittime dall’inizio della pandemia sono 254.197. Inolte nel nord dell’India, nella

Nel paese complessivamente dall’inizio della pandemia si sono contagiate oltre 22,6 milioni di persone. Tra fine aprile e inizio maggio la situazione è ulteriormente peggiorata. Negli ultimi giorni la situazione è del tutto fuori controllo: per più giorni consecutivi si sono registrati più di 400 mila contagi.

