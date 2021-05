Non lo invitano a una festa di compleanno: fa una strage

Loading...

Quanto vi stiamo per raccontare è accaduto a Colorado Springs, in Colorado. Teodoro Macias, un uomo di 28 anni, ha ucciso 6 persone, compresa la fidanzata, poi si è suicidato. Perchè lo ha fatto? Ha agito così perché non era stato invitato alla festa. A riferirlo è la polizia. L’uomo si è poi tolto la vita usando la stessa arma. Il 28enne si è presentato armato alla festa poco dopo la mezzanotte di sabato al Canterbury Mobile Home Park, un parco che ospita case mobili. Riguardo a quanto è stato possibile ricostruire finora, pare che l’uomo dopo aver impugnato l’arma l’abbia diretta contro la fidanzata Sandra Ibarra-Perez ferendola a morte, e successivamente contro i suoi 5 parenti ed infine ha puntato la pistola contro di sè per farla finita.

Il capo della polizia Vince Niski ha espresso tutto il suo sgomento per questa tragedia sottolineando quanto sia gli agenti che gli investigatori, siano rimasti incredibilmente scossi da questo caso.

