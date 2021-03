Frasi festa della donna: le più belle

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

L’si celebra la, che sottolinea l’emancipazione della donna avvenuta nel secolo scorso. In questo articolo abbiamo pensato di dedicare alcuneda condividere nel giorno di questa ricorrenza.

Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” (Oscar Wilde)

Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell’avere a che fare con uomini” (Joseph Conrad)

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!” (Charlotte Witton)

Le donne sono una vite su cui gira tutto” (Lev Tolstoj)

Le donne sostengono la metà del cielo” (Proverbio cinese)

La Donna è come un libro anche dopo averlo letto e richiuso ti rimarrà dentro il sogno che ti ha lasciato nell’anima.

Senza le donne finirebbe il mondo: mancherebbe la dolcezza, mancherebbe l’amore di una mamma, mancherebbe il sorriso di una fanciulla, mancherebbe la voglia di vivere. Grazie donna! Auguri Donna.

Loading...