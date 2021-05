Palazzo in fiamme: gatto si salva lanciandosi dal 5 piano

Loading...

La notizia di cui ci accingiamo a darvi conto avvalora il detto proverbiale sui gatti secondo cui questi superbi felini avrebbero almeno 7 vite. Stando a quanto si apprende, unper sfuggire a un incendio in un appartamento è sopravvissuto saltando da una finestra del quinto piano. Proprio in quel momento il personale dei Vigili del fuoco che stava girando un video ha immortalato l’acrobazia del gatto che si è gettato dal quinto piano.

Il portavoce dei vigili del fuoco Larry Langford, intervistato dal The Guardian, ha dichiarato: “Si è nascosto sotto la mia macchina e dopo un paio di minuti è uscito e ha cercato di scalare il muro per rientrare”. Insomma per fortuna tutto si è concluso per il meglio. Di seguito il video sul gatto che si salva dall’incendio lanciandosi dal quinto piano del palazzo in fiamme.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z — Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021

