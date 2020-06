La storia del gatto salvato dalla trasfusione di sangue da un cane

Loading...

In base a quanto riportato dal, la signora Kim Edwards si è trovata davanti il suodi 7 anni che miagolava visibilmente sofferente dopo aver ingerito del veleno per topi.

La signora non si è persa d’animo, e ha portato il felino a un veterinario della cittadina di Tauranga nell’isola del nord della Nuova Zelanda. Lo stato di salute del gatto peggiorava rapidamente, per cui la veterinaria Kate Heller non avendo tempo di attendere i risultati degli esami di laboratorio per l’identificazione del gruppo sanguigno, ha fatto una scelta coraggiosa: ha deciso di utilizzare il sangue di un cane, un labrador messo a disposizione da un’amica della padrona.

Dopo la trasfusione Rory ha ripreso la sua abituale vitalità e ha cominciato a fare le fusa alla sua padrona che gli ha salvato la vita. La procedura veterinaria seguita per quanto fuori dall’ordinario aveva comunque un buon margine di successo, considerando che i gatti non sviluppano anticorpi verso il sangue dei cani.

Per fortuna la trasfusione tra specie diverse ha avuto esito positivo e per una volta tanto la proverbiale inimicizia tra gatti e cani è stata smentita.

