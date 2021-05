Australia: squalo uccide surfista

By News24Web

E’ accaduto indove un surfista è morto dopo essere statonelle acque di Tuncurry Beach, nello stato australiano del Nuovo Galles del Sud. Stando alle notizie diffuse dalla polizia, l’allarme è scattato intorno alle 11:30. I sanitari una volta accorsi sul posto, hanno subito capito di trovarsi di fronte a una emergenza. L’uomo era in fin di vita con le cosce squarciate da una grossa ferita. Il surfista, un uomo di 50 anni, è stato tirato fuori dalle acque dalle persone presenti al momento della tragedia che quindi gli hanno prestato i primi soccorsi. I sanitari invece hanno provato invano a rianimarlo. In base agli esperti che hanno preso in esame le ferite inferte all’uomo, ad ucciderlo sarebbe stato undi circa 4,5 metri. Le spiagge di Tuncurry Beach e Forster Main Beach sono state chiuse dalle autorità.

E’ questo il primo decesso ufficiale del 2021 attribuito a uno squalo. Nel 2020 invece le persone uccise dagli squali nelle acque austrialiane sono state otto.

