Austria, tragico errore medico: amputano gamba sana a un anziano

Loading...

Loading...

Un tragico errore medico si è verificato nei giorni scorsi nell’ospedale di Freistadt, dove a unè stata amputata la gamba sana anziché quella malata. L’uomo soffriva di dolori cronici alla gamba sinistra a causa di problemi di circolazione sanguigna. Per i medici l’unica soluzione al problema in questi casi è l’. L’intervento è stato programmato per il 18 maggio. Soltanto due giorni dopo, quando l’infermiera ha fatto il cambio del bendaggio si è scoperto il tragico errore. Laintanto ha avviato una indagine interna. Il direttore medico dell’ospedale in conferenza stampa ha dichiarato: “Dobbiamo scoprire come sia potuto accadere un simile fallimento. Vorrei scusarmi pubblicamente qui”. Secondo la clinica l’incidente si è verificato: “per via di una concatenazione di eventi sfortunata”.

Com’è comprensibile, all’anziano che è stato privato della gamba sana e a breve dovrà essere operata anche l’altra e quindi resterà costretto su una sedia a rotelle, è stata prestata assistenza psicologica.

Loading...