Napoli-Verona ore 20:45: dove vederla in streaming e in tv?

Napoli–Verona si gioca stasera 23 maggio 2021 alle ore 20:45. E’ una gara valida per la 38a giornata di Serie A, l’ultima partita di campionato. Altri 90′ minuti di passione per i tifosi partenopei. Con una vittoria infatti la squadra di Gattuso accederebbe alla qualificazione in Champions. Gli scaligeri sono salvi, per cui non hanno più nulla da chiedere a questa stagione.

Napoli-Verona: dove vederla in tv

La partita è disponibile in diretta tv per gli abbonati su Sky sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport.

Napoli-Verona streaming: dove?

Gli abbonati possono seguirla anche in streaming su pc smartphone e tablet scaricando l’app Skygo.

Napoli-Verona: probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.

