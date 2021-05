Calciomercato Juve: c’è ancora posto per i senatori?

Loading...

Siamo a fine stagione, è tempo di bilanci anche in casa Juve . I bianconeri quest’anno guidati dasi sono aggiudicati due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia. In campionato sono ancora in corsa per il quarto posto che vorrebbe dire. Ma cosa faranno i senatori bianconeri? In particolare dove andrannoil cui contratto scade il 30 giugno 2021? Buffon ha deciso e fatto sapere che a fine stagione lascerà i bianconeri. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport avrebbe avuto dei contatti colper rinviare ancora di qualche anno la data del ritiro. Diverso il discorso perche dopo la vittoria con l’Atalanta di mercoledì sera ha dichiarato: “Sto bene e sono tranquillissimo, farò le valutazioni con la società. Mi sto godendo il presente e sono contento di questi mesi”. In questa settimana c’è stato un primo incontro interlocutorio con Andrea Agnelli, ma ancora non è stato deciso nulla di definitivo. La stagione di Chiellini è stata tribolata dagli infortuni, per cui ha potuto giocare poco. Vorrebbe giocare ancora un anno alla Juve oppure altrove, magari in Mls. Pertanto sia il club che lo stesso giocatore stanno valutando con grande serenità la situazione.

Sia Buffon che Chiellini in questi anni sono state le vere e proprio colonne portanti della squadra. Difficile pensare a una Juventus senza di loro, ma bisogna pur fare i conti con il tempo che non risparmia nessuno.

