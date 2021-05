Napoli, si chiude con Gattuso: l’annuncio ufficiale di De Laurentiis

Loading...

Tramite il proprio account Twitter il presidente del Napoli ha annunciato chenon sarà il prossimo allenatore del Napoli per la prossima stagione. In effetti già da tempo si vociferava che a fine stagione l’ex allenatore del Milan non sarebbe stato riconfermato, a sancirlo e ufficializzarlo è stato questo tweet del presidente De Laurentiis: “Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli”. In questo anno e mezzo di permanenza in azzuro Gattuso ha vinto unanel giugno del 2020 battendo in finale ai rigori la Juventus.

Chi potrebbe essere il suo sostituito? Il sogno sarebbe Massimiliano Allegri ma senza la Champions League resta difficile. Si è fatto anche il nome di Spalletti. Seguiremo gli sviluppi nelle prossime settimane.

