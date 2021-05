Napoli, De Laurentiis: “Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo entro una settimana”

By News24Web

Loading...

A quanto pare, contrariamente ai rumors diffusi negli ultimi giorni,non sarà il nuovoi per la prossima stagione. La smentita ufficiale arriva dal presidente della società azzurrache intervistato dachiarisce: “Jorge (Mendes, ndr) è un vero amico e abbiamo parlato diverse volte, negli ultimi tre mesi e ha proposto 3-4 allenatori senza però mai avviare alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceicao . È falso”. Insomma a breve sapremo chi sarà il prossimo allenatore del Napoli. Gennaro Gattuso invece è il nuovo allenatore della Fiorentina, scelta fortemente voluta dal presidente dei viola Commiso. L’ex tecnico degli azzurri ha firmato per un biennale con opzione sul terzo anno.