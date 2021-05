Calciomercato Juve: Allegri potrebbe tornare

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

L’ipotesi di un ritorno diin bianconero sta prendendo sempre più quota. Bisognerà però bruciare sul tempo ilcon cui Allegri avrebbe già una intesa di base. Solo giovedì i blancos romperanno gli indugi. Secondo quanto si legge nell’edizione odierna di Tuttosport la Juve è pronta a mettere i bastoni tra le ruote al Real. Certo per Allegri sarebbe difficile dire no al Real Madrid, la massima espressione del calcio al livello mondiale, ma sembra che vi siano dei margini per l’inserimento delin questa trattativa. Allegri d’altronde nei 5 anni trascorsi in bianconero dal 2014 al 2019 ha fatto molto bene alla: ha vinto 5 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia di fila e due Supercoppe italiane, ed ha raggiunto due finali di, entrambe perse: la prima col Barcellona nel 2015, la seconda due anni dopo nel 2017 col Real Madrid.