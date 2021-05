Mercato Napoli: Spalletti sempre più vicino

By News24Web

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,sarà il nuovo allenatore del. In particolare si legge che sarebbe già pronta la bozza del contratto che dovrebbe legare l’al club partenopeo per le prossime due stagioni. Sembra quindi che ci sia da attendere solo poche ore al termine delle quali Aurelio De laurentiis come sua abitudine con un tweet dovrebbe ufficializzare l’accordo ragggiunto col il tecnico. Insomma dopo la netta smentita di una trattativa con Sergo Conceicao allenatore del Porto , il presidente del Napoli avrebbe già sul suo taccuino il nome del

Sempre sulla Gazzetta dello Sport si legge che a Spalletti verrà garantito un contratto biennale di 3 milioni all’anno e nel testo sicuramente sarà stata inserita una penale da pagare nell’eventualità di una risoluzione anticipata dell’accordo. L’ultima esperienza di allenatore si è conclusa per Spalletti nel 2019 dopo aver centrato il quarto posto e la qualificazione in Champions con l’Inter per poi lasciare il posto a Conte.

Sembra quindi sempre meno probabile la pista che poterebbe ad altri nomi che pure si erano fatti in questi giorni: Christophe Galtier è vicino al Lione al posto di Garcia e Massimiliano Allegri potrebbe finire alla Juventus o all’Inter.

