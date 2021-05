Juve, fatta per il ritorno di Allegri

Loading...

Massimiliano Allegri dopo 2 anni torna alla. Lo riporta Sky. Finisce quindi dopo una sola stagione l’avventura di. Il tecnico livornese che ha vinto undici titoli con la Vecchia Signora, non vede l’ora di ritornare in panchina da protagonista. Per il tecnico livornese si prospetta un contratto di 3 o 4 anni. I rapporti col presidente Agnelli anche nel corso di questi due anni in cui Allegri è stato lontano dalla panchina bianconera, si sono mantenuti sempre molto cordiali e soprattutto il presidente bianconero ha proposto al tecnico livornese un progetto ambizioso. Allegri in 5 stagioni in bianconero, è subentrato a Conte nel 2014, ha vinto cinque scudetti consecutivi, quattro volte la coppa Italia, due la Supercoppa, con due finali di Champions League.

Nel 2011 col Milan ha vinto lo scudetto e la Supercoppa. Pirlo in ogni caso non è rimasto a bocca asciutta: certo dopo 9 scudetti consecutivi quest’anno i bianconeri hanno ceduto lo scettro all’Inter, ma ha comunque vinto due trofei: la Supercoppa e la Coppa Italia che evidentemente non sono bastati a riconfermarlo alla guida della Juventus anche per la prossima stagione.

