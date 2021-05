Napoli, Spalletti: vicina la firma

Loading...

Stando a quanto riportato da Sky, gli accordi tra la Luciano Spalletti sono stati quasi del tutto raggiunti, per cui a breve i documenti dovrebbero essere firmati. Stando a quanto si apprende, all’ex tecnico giallorosso sarebbe stato proposto une potrebbe esserci anche un’opzione per una terza stagione. L’accordo prevede che a Spalletti andranno circa 2,7-2,8 milioni all’anno. L’obiettivo che viene richiesto al nuovo allenatore è di riportare ilrisultato che la squadra di Gattuso ha sfiorato fino all’ultima giornata. Spalletti in questo senso è un allenatore navigato avendo in passato raggiunto questo traguardo con Inter Roma e Udinese.