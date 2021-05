Mercato Juve: torna Allegri

Loading...

Loading...

E’ ufficiale: Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Intanto in mattinata laha comunicato l’esonero di Andrea Pirlo. Stando a quanto si apprende, ilha firmato un contratto quadriennale fino al 2025 daSi tratta di un ingaggio senza precedenti nella storia del club bianconero. Dove eravamo rimasti dunque? Da quel maggio 2019 in cui Allegri annunciò la fine della sua avventura in bianconero ne è passata di acqua sotto i ponti. Allegri ha dimostrato di essere un allenatore vincente: sotto la sua guida dal 2014 al 2019 la Juve ha vinto 5 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia e 2 Super Coppe italiane. La Juve è arrivata anche due volte in: nel 2015 col Barca e nel 2017 col Real. Serate entrambe amare per i colori bianconeri.

Chissà che invece nell’inaugurare questo nuovo corso Allegri possa riuscire nel conquistare la Champions che nel passato ha solo sfiorato. Sono passati troppi anni, da quel lontano 1996, l’ultima volta che la Juve alzò al cielo la Coppa più prestigiosa nella carriera di un calciatore.

Loading...