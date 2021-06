Calciomercato: Sarri a un passo dalla Lazio

By Andrea Niceforo

Maurizio Sarri e la Lazio sono sempre più vicini. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la fumata bianca ormai sarebbe solo questione di ore. Fondamentale è stato l’incontro che si è tenuto questa mattina tra l’agente dell’allenatore, Ramadani, e Lotito per superare gli ultimi scogli a livello contrattuale. Sarri sta quindi per tornare ad allenare un nuovo club dopo aver vinto lo scudetto con la Juventus nella stagione 2019-20. La Lazio ha presentato la sua proposta all’ex allenatore di Juve e Napoli: contratto triennale da 3 milioni a stagione più 1 di bonus. Sarri sembra che sia intenzionato ad accettare la proposta ricevuta e avrebbe chiesto solo 3 o 4 innesti per valorizzare al massimo il suo 4-3-3 spumeggiante e molto bello a vedersi. Attendiamo quindi gli sviluppi che potrebero esserci già nelle prossime ore.

