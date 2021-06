Calciomercato Juve: spunta il nome per l’attacco

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Ilè alla ricerca di una punta centrale che possa ben duettare in tandem con Dybala Morata e lo stesso Cristiano Ronaldo se dovesse rimanere a Torino ancora per un anno. Nel mirino dei bianconeri in particolare vi èattualmente nelle fila del Paris Saint-Germain. Naturalmente molto dipenderà dalla conferma o meno di CR7. Nei desiderata bianconeri c’è anche, attaccante rivelazione della Fiorentina. Stando a quanto riporta Tuttosport, sul taccuino del club bianconero vi sono annotati anche i nomi diin forza al Marsiglia edattaccante della Roma reduce da una stagione non particolarmente brillante. Insomma si annuncia un calciomercato scoppiettante per la Juventus in vista della prossima stagione. Allegri vuole infatti tornare a primeggiare in campionato e a vincere qualcosa di importante anche in Europa.