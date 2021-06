Corea del Nord, Kim vieta jeans e film stranieri: chi disobbedisce rischia grosso

Loading...

Ladi Kim Jong ha varato una nuova legge che mette al bando qualsiasi tipo di influenza straniera. In particolare questo provvedimento prevede delle sanzioni esemplari per chiunque venga colto in flagrante a guardare. Il divieto comprende anche l’abbigliamento e il linguaggio. In particolare chiunque venga trovato con grandi quantitativi di materiale multimediale originario della Corea del Sud, degli Usa o del Giappone è passibile della pena di morte. Chi invece viene sorpreso a guardare video del genere può subire

Kim in particolare ha scritto una lettera di proprio pugno in cui chiede alla Lega giovanile del Paese di reprimere “il comportamento immorale, individualista e anti socialista” diffuso fra i giovani. D’altronde l’informazione in Corea del Nord è gestita da televisioni controllate dallo Stato che informano i cittadini sulle decisioni adottate dagli esponenti politici. Internet di fatto non è accessibile. La Bbc sottolinea che il dittatore nordcoreano vuole limitare quanto più possibile la diffusione di lingue straniere e pettinature e vestiti all’occidentale che ha descritto come “veleni pericolosi”.

