Alzheimer: approvato nuovo farmaco che rallenta la malattia

La Food and Drug Administration ha approvato un, il primo in vent’anni. Il farmaco , prodotto dalla Biogen, non agirebbe soltanto sui sintomi come altri rimedi già disponibili, bensì sulla causa che scatena questa patologia neurodegenerativa e quindi avrebbe effetto nel rallentarne la progressione. Questo farmaco consiste nella somministrazione diiniettati per via endovenosa in pazienti con. In pratica il farmaco riuscirebbe a legarsi alle molecole che si trovano nelle placche amiloidi, il cui accumulo è ritenuto essere la causa della malattia, in tal modo chi ne è affetto potrebbe guadagnare molto dal punto di vista della qualità della vita e quindi svolgere attività quotidiane come rassettare casa e fare la spesa. Tuttavia Biogen ha interrotto i test, a causa dei dubbi degli scienziati, nell’ottobre 2020. Un nuovo studio condotto su più larga scala ha tuttavia dimostrato che il farmaco risultava efficace se somministrato a dosi più elevate. Una recente ricerca ha evidenziato che il farmaco non sarebbe in grado di far regredire la malattia, ma di rallentare il declino cognitivo.