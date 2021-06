Calciomercato: quasi fatta per Donnarumma al Psg

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: ilsi è inserito di prepotenza per l’acquisto di. In questo senso sarebbe stato decisivo il contatto Leonardo Raiola. Il calciatore per voce del suo procuratore Raiola chiedeva al5 anni di contratto a 12 milioni di euro a stagione, ma la trattativa è naufragata nel nulla. Lanon gli ha offerto più di 8 milioni di euro, un signor ingaggio per carità ma non è servito a trattenere Donnarumma . L’operazione da 5 anni col Psg dovrebbe concludersi sulla base di. L’affare potrebbe concludersi anche nelle prossime ore. Insomma è molto probabile che uno dei prodotti più promettenti del vivaio giovanile del Milan vada a Parigi per continuare la sua crescita professionale.