Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio

E’ stato raggiunto l’accordo tra Maurizio Sarri e la Lazio. L’accordo prevede un biennale da poco più di 3 milioni a stagione con bonus per arrivare fino a 4 milioni in caso di, qualcosa in meno se dovesse essere Europa League. Insomma manca solo l’ufficialità ma il più è stato fatto. E’ molto probabile che l’ex tecnico diporterà una vera e propria rivoluzione tattica passando dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3. L’ultima esperienza da allenatore del tecnico toscano è stata allain cui ha vinto uno scudetto ma è stato eliminato dagli ottavi di Champions e ha perso la finale di Coppa Italia contro il Napoli di Gattuso il 17 giugno del 2020.