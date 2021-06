Eriksen, il medico: “Era praticamente morto”

Loading...

Martin Boesen, il responsabile medico della, nella conferenza stampa organizzata dalla federazione dopo il, ha dichiarato senza mezzi termini: “Christian se n’era andato, era praticamente morto”. Ed ancora: “Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è accaduto tutto in maniera veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia”. Tuttavia vi sono ancora degli elementi da chiarire per comprendere a pieno la dinamica di quanto accaduto al giocatore dell’Inter. “Nessuno di noi sa ancora cosa è successo effettivamente a Christian. È per questo che è ancora in ospedale”. Lo stesso Boesen fornisce qualche dettaglio in più: “Ho parlato con Christian, le sue condizioni restano stabili: è sveglio, risponde in maniera precisa e chiara, il cuore ha ripreso regolarmente. Ora dovrà essere sottoposto ad ulteriori esami, ma i test che sono stati fatti finora vanno bene. Sì, ha avuto un arresto cardiaco, è stata importante la velocità dei soccorsi”. Insomma è ancora presto per poter dire se Eriksen potrà tornare a giocare.