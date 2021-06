Sassuolo: Berardi dove andrà?

Loading...

Momento d’oro questo per Domenco Berardi , attaccante dele della. Molti i rumors diche lo interessano e non potrebbe essere altrimenti visto l’ottimo momento di forma. L’attaccante ha chiuso la stagione mettendo a segno 17 gol. Il suo rendimento ha attirato l’attenzione di più di un club importante di Serie A. In passato c’è stato un corteggiamento anche da parte della. Allo stato attuale stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport pare che vi sia l’interesse anche da parte di, tuttavia difficilmente i club milanesi potrebbero puntare a un investimento di 40-50 milioni di euro per l’acquisto di Berardi. E’ più probabile quindi un’offerta dall’estero, dalla: in particolare ha gli occhi puntati daidi Fabio Paratici. Di certo vi è che in questo momentoè il golden boy del calcio italiano.