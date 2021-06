Buffon ha deciso: ecco dove giocherà

Loading...

torna dove si può dire tutto è cominciato la bellezza di 26 anni fa. E dunque Gianluigi Buffon dopo più di un quarto di secolo è in procinto di tornare al, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’accordo sarebbe stato raggiunto nei giorni scorsi e a breve arriverà l’annuncio ufficiale del trasferimento di. Stando a quanto si apprende, l’ex portiere bianconero firmeràcon premio in caso di promozione in, avrà la fascia di capitano e un ruolo nello staff tecnico al termine della carriera. Buffon ha l’obiettivo di riportare il Parma in Serie A e poi giocare un’ultima stagione nela masima serie prima di ritirarsi.

Durante la presentazione della sua Academy, Buffon ha lasciato chiaramente intendere che l’annuncio è vicino: “Sul tavolo ho tante proposte che muovono cose diverse. Si passa da squadre attrezzate anche per fare una buona Champions, con un ruolo di primaria importanza, altre che ambiscono anche a vincerla la Champions, ma con un ruolo secondario, e questo non voglio farlo, l’ho fatto solo per la Juve. Poi ci sono squadre che rappresentano il ritorno alle mie origini, che muovono qualcosa dentro di me a livello di sentimenti. Questi diventano entusiasmo ed energia”.

