Juve: C. Ronaldo parla del suo futuro

CR7 è pronto a fare il suo esordio ad Euro 2020 col Portogallo. In questo momento il calciatore è concentrato soltanto sull’Europeo: “Ho giocato al massimo per anni, questo non mi fa nemmeno il solletico. Non ho più 18 o 19 anni, quando vivevo notti insonni pensando al futuro. Ora ne ho 36 e quello che viene, sarà il meglio per me. Riguardo la possibilità di stare alla Juventus o andare altrove, ora il punto cruciale è l’Europeo, voglio partire col piede giusto”. Insomma ogni pensiero relativo al calciomercato è rimandato alla fine di questi Europei. Ronaldo è al suo quinto europeo e già questo di per sè è un record. Ripercorrendo la propria carriera ha detto: “Personalmente, non sono lo stesso di 18 o 5 anni fa. La cosa più intelligente per i calciatori è adattarsi, io sono più maturo. Chiunque voglia giocare a lungo deve fare così, adattarsi. E i miei numeri parlano per me”.

