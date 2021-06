Euro 2020, quali gare vedere in streaming oggi 18 giugno

Loading...

Anche oggi 18 giugno 2021 il menù calcistico relativo alle partite di Euro 2020 è piuttosto ricco e interessante. Si comincia alle 15 conGli svedesi hanno un punto, gli slovacchi 3. La partita è disponibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite). Alle 18 è la volta di. I croati sono a zero punti, i cechi ne hanno 3. La gara è disponibile su SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite). Alle ore 21 si giocache potete vedere insu RAI UNO, SKY SPORT UNO, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 251 satellite). In particolare gli abbonati Sky potranno guardare le gare ingrazie alla piattaforma Sky Go. Gli inglesi hanno tre punti grazie alla vittoria sulla Croazia. Gli scozzesi invece sono a zero punti.