Litiga col marito e lo uccide versandogli addosso acqua bollente con zucchero mentre dorme

Ha atteso che dormisse, quindi gli ha versato addosso al marito dell’. L’uomo ha trovato una morte atroce preceduta da minuti interminabili di agonia. E’ quanto accaduto nella contea di Cheshire, nel Regno Unito. Stando a quanto riportato dal Sun, l’episodio si è verificato il 13 luglio dello scorso anno. Autrice del crudele gesto è stata la moglie Corinna Baines, una donna di 59 anni, che è stata ritenuta definitivamente81enne, Michael Baines. L’uomo è stato portato d’urgenza in ospedale, con il 36% del corpo ustionato, ma per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto il 18 agosto 2020.

Dopo l’incidente in un primo momento Corinna è stata accusata di lesioni personali gravi, dopo la morte del marito, il titolo di reato a cui ha dovuto rispondere è di omicidio. La donna dopo aver commesso il gesto, a un vicino aveva dichiarato: “Penso di averlo ucciso”. Riconoscuta colpevole sarà condannata in via ufficiale il prossimo 9 luglio.

