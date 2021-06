Calciomercato, Donnarumma Psg: a quando la firma?

Loading...

Stando a quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per il passaggio dicon le visite mediche e poi la firma. Da qualche giorno, sempre secondo quanto riporta il quotidiano sportivo, è stato raggiunto un accordo tra ile ilsulla base di un. L’intesa era stata già raggiunta subito dopo la gara d’esordio della nazionale contro la Turchia, l’11 giugno scorso. Poi c’è stata la limatura dei dettagli da incastrare con gli impegni della nazionale di Mancini. Secondo l’Equipe, per la conclusione dell’affare sarebbe solo questione di qualche ora. Donnarumma lascia ila parametro zero. Nel club rossonero ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra fino a diventare uno dei portieri riconosciuti più forti al mondo.