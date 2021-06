Europei oggi 19 giugno: chi gioca e dove vedere in streaming le partite

Loading...

Questo il programma di oggi relativo alle partite della seconda giornata dell’ Europeo : si inizia alle 15 con. I francesi se batteranno gli avversari si qualificheranno con una giornata di anticipo agli ottavi di finale. La gara è trasmessa insu Sky (canali 201, 203 e 251).

Alle ore 18 è previsto il big match di giornata Portogallo-Germania. La gara è trasmessa sia in diretta tv in chiaro su Rai Uno che su Sky a beneficio degli abbonati. La gara è valida per il gruppo F.

Spagna-Polonia si gioca invece alle ore 21. La partita vale per la seconda giornata del gruppo E. La gara è trasmessa sia in diretta tv in chiaro su Rai Uno che su Sky a beneficio degli abbonati. Gli spagnoli sono chiamati alla vittoria per evitare di giocarsi il tutto per tutto all’ultima giornata.

