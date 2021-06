Italia-Galles: vedila in streaming gratis

Loading...

Italia-Galles si gioca oggi 20 giugno 2021 alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma. In palio, se così possiamo dire, c’è il primo posto del Girone. Gli Azzurri sono primi in clasifica a punteggio pieno e sono già qualificati agli ottavi di finale. I Dragoni invece hanno 4 punti. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano nella fase finale di un Europeo.

Italia-Galles: dove vederla in tv e in streaming

Italia-Galles è trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai su Rai 1 (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre), gli abbonatia Sky invece possono vederla ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e Sky Sport (numero 252 del satellite). In live streaming la partita è disponibile su sito di Raisport o mediante il servizio Rai Play. Gli abbonati a Sky possono vederla in diretta streaming sulla piattaforma Sky Go.

