Euro 2020: chi può essere l’avversaria dell’italia agli ottavi?

L’è a punteggio pieno in questi Europei 2020 avendo battuto con lo stesso risultato, 3 a 0, sia lache la. Quale potrebbe essere l’? Domenica la squadra di Mancini in caso pareggio o vittoria contro i Galles finiranno primi. In questo caso il 26 giugno alle 21 a Wembley giocheranno contro la: ovvero una tra Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Al momento olandesi e austriaci sono in testa nel girone, per cui ci toccherebbe l’Ucraina che è seconda. L’affrontammo anche nei quarti dele sappiamo poi come è andata a finire.

In caso invece di sconfitta contro il Galles dovremmo affrontare ad Amsterdam alle 18 del 26 giugno alla Cruijff Arena, la prima del Gruppo B, ovvero Belgio, Finlandia, Danimarca o Russia. Al momento il girone è guidato da Belgio Russia e Finlandia, però i belgi hanno giocato una sola gara come la Danimarca che è a zero punti.

