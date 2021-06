Euro 2021: le partite di oggi 21 giugno: dove vederle in streaming gratis

By News24Web

Oggisi giocano le partite finali relative ale al Europei 2021. Si parte conche si affrontano a partire dalle ore 18.

Olanda-Macedonia del Nord è disponibile su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now e anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

Ucraina-Austria ore 18 è disponibile in diretta tv su Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su SkyGo e su Now eanche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

Finlandia-Belgio ore 21 è disponibile in diretta tv su Rai1, Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su RaiPlay, su SkyGo e su Now e anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

Russia-Danimarca ore 21 è disponibile su Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now e anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

