Finlandia-Belgio è una partita relativa a questi Europei 2020 in programma oggi 21 giugno 2021 alle ore 21. La gara è valida per la terza giornata del girone B. I Belgi sono primi nel loro girone avendo vinto le prime due partite, per cui hanno 6 punti in classifica. Per passare il turno basta loro un pareggio. Gli scandinavi invece sono secondi con 3 punti assieme alla Russia. La Finlandia è all’esordio assoluto in questa competizione.

Finlandia-Belgio: dove guardarla in streaming gratis

Finlandia-Belgio è trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno (canali 1 e 501 HD del digitale terrestre). La gara è disponibile su Sky per gli abbonati ai canali canali tv Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sulla Rai il match può essere seguito in live streaming gratis Rai Play, gli abbonati Sky invece possno seguirla in streaming su Sky Go e su Now.

