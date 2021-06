Italia in zona bianca tranne una regione: ecco cosa cambia

Loading...

A partire datutta l’ad eccezione solo della Valle d’aosta che resta la sola regione ancora inPertanto dopo la firma della nuova ordinanza da parte del ministro Speranza misure e regole anti covid meno restrittive, quindi, si applicheranno a beneficio anche per la Basilicata, la Calabria, la Campania, le Marche, la Toscana, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano.

In termini pratici cosa cambia in zona bianca? Anzitutto ci si può spostare senza limiti di orario. Per quanto riguarda la ristorazione in zona bianca all’aperto non ci sono limiti di persone ai tavoli anche se in ogni caso va rispettato il distanziamento di un metro, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo massimo sei persone, eccetto che siano tutti conviventi. Nei fine settimana riaprono anche i centri commerciali. Ripartono anche musei, teatri, cinema, palestre, piscine e università. Sia nelle palestre che nelle piscine restano vietate le docce.

Le discoteche per ora restano chiuse, ma possono aprire solo per sfruttare la licenza dei bar e dei ristoranti. Le mascherine restano obbligatorie sia all’aperto che al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, tranne che per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

