Euro 2020, Portogallo-Francia: vedila in streaming gratis: ecco dove

Portogallo-Francia: dove vederla in diretta tv e in streaming

è una gara valida per la terza giornata del gruppo F di Euro 2020 che si gioca oggi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Nel 2016 fu questa la finale di quella edizione che si aggiudicarono i portoghesi per uno a zero. Nettamente favorita la Francia per quanto riguarda i confronti diretti: 18 successi su 25.

La Rai trasmette la gara in diretta tv in chiaro. Sul sito di RaiSport e su Rai Play è possibile guardarla anche in streaming gratis. Gli abbonati a Sky invece possono vederla in diretta tv ai canali Sky Sport Football (canale 203 della piattaforma e 473/484 del digitale terrestre) e sul canale 252 della piattaforma. Tramite SkyGo e Now gli abbonati possono vedere Portogallo-Francia anche in streaming.

