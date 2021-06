Euro 2020: chi gioca oggi 23 giugno: orari e diretta tv

Loading...

Euro 2020 – Oggi si gioca il turno conclusivo relativo ai gruppi E ed F. Per il girone E, dalle 18 a Siviglia. La partita è disponibile insu Sky Sport Football e Sky Sport, canale 252 satellite. Sempre alle 18 abbiamoche si gioca a San Pietroburgo e gli abbonati Sky possono vederla insu Sky Sport, canale 253 satellite. Alle ore 21 a Monaco di baviera per il girone F si giocache gli abbonati Sky possono vedere insu Sky Sport, canale 253 satellite.

Alle 21 a Budapest il big match di giornata Portogallo-Francia che è possibile vedere in diretta tv in chiaro su Rai Uno e anche in streaming gratis su Rai Play. La partita può vedersi anche in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Football e Sky Sport, canale 252 satellite.

