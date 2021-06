By Andrea Niceforo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Ildi Euro 2020 con l’ultima giornata della fase a gironi può dirsi completato.si sono qualificate come prime nei rispettivi gironi.accedono agli ottavi come seconde classificate. In qualità di quattro migliori terze si qualificano anche

Di seguito il tebellone delle gare in programma relative agli ottavi. Forza Azzurri avanti tutta!

Italia–Austria (sabato 26/6 ore 21 a Londra)

Francia-Svizzera (lunedì 28/6 ore 21 a Bucarest)

Croazia-Spagna (lunedì 28/6 ore 18 a Copenaghen)

Svezia-Ucraina (martedì 29/6 ore 21 a Glasgow)

Inghilterra-Germania (martedì 29/6 ore 18 a Londra)

Olanda-Repubblica Ceca (domenica 27/6 ore 18 a Budapest)

Galles-Danimarca (sabato 26/6 ore 18 ad Amsterdam)

Loading...