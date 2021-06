Covid, un uomo rimane positivo al virus per quasi un anno: le sue condizioni

Loading...

Sul coronavirus abbiamo ancora molto da sapere. D’altronde non si tratta di una infezione abituale per l’essere umano, per cui i ricercatori ne stanno studiando vari aspetti. Ad esempio per quanto tempo si può? In Inghilterra un. Dave Smith, questo il nome dell’uomo, della cittadina di Bristol, istruttore di guida ora in pensione, è rimasto infettato dal virus per il periodo più lungo finora registrato. Così l’uomo ha raccontato al Guardian: “Mia moglie ha iniziato i preparativi per il funerale cinque volte”. Poi ha aggiunto scherzosamente: “Ho chiamato tutta la famiglia per fare pace con loro. Vorrei aver tenuto la bocca chiusa adesso”.

Stando a quanto si apprende, l’uomo è stato ricoverato una prima volta nell’aprile del 2020 con tosse e febbre. Il test ha confermato la sua positività. Una volta dimesso, nel corso dell’anno l’uomo è stato ricoverato più volte. L’ultima nel dicembre scorso. Il suo caso verrà presentato al Congresso Europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID) a luglio.

