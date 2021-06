Belgio-Portogallo: ecco dove puoi vederla in streaming gratis

Loading...

Belgio-Portogallo: dove vederla

Chi affronterà ai quarti la nazionale italiana dopo la sofferta vittoria per 2 a 1 ai supplementari contro l’Austria? Lo sapremo stasera 27 giugno 2021 al termine di. La gara si gioca alle ore 21. In queste partite da dentro o fuori non sono più concessi errori, ogni errore può rivelarsi fatale. I Belgi hanno vinto il Gruppo B guidando il proprio girone a punteggio pieno grazie alle vittorie contro la Russia per 3 a 0, la Danimarca per 2 a 1 e la Finlandia per 2 a 0. Iinvece hanno avuto un percorso più complicato. Bene all’esordio contro l’Ungheria battuta per 3 a 0, poi la squadra di Ronaldo perde per 4 a 2 contro la Germania, infine pareggia per 2 a 2 contro la Francia.

La gara è trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno. Sempre sulla Rai è possibile vedere il match anche in streaming gratis su Raiplay. Per accedere bisogna registrarsi. La partita è trasmessa da Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Con Sky Go gli abbonati possono seguirla anche in streaming.

