Italia-Austria: vedila in streaming gratis

L’ha vinto il girone A di questia punteggio pieno sbaragliando Turchia Svizzera e Galles. Gli Azzurri nelle ultime 11 gare non hanno preso neanche un gol.valida per gli ottavi di finale si gioca oggi 26 giugno 2021 alle ore 21 allo stadio Wembley di Londra dove si disputerà anche la finale di questi Europei. Italia-Austria è una partita che si è giocata anche a Italia 90′. In quell’occasione la partita inaugurale del girone fu risolta al 78′ da un gol di Schillaci su cross di Vialli. Erano le notti magiche del mondiale del 1990. Speriamo di rivivere qualcosa di simile con la nazionale di Mancini.

Italia-Austria: dove vederla in tv e in streaming

Italia–Austria è possibile seguirla in diretta tv in chiaro su Rai Uno e anche in streaming gratis su RaiPlay. In diretta tv gli abbonati possono seguirla su Sky ai canali Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre). E’ possibile seguire Italia-Austria in diretta streaming anche su SkyGo e NowTv.

