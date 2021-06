Euro 2020: Inghilterra-Germania: vedila in streaming gratis

Loading...

Inghilterra-Germania : dove vederla in streaming gratis

A partire dalle ore 18 di oggisi affrontano al Wembley Stadium, partita che vale per gli ottavi di finale di Euro 2020 . Nella fase a gironi gli inglesi allenati dal ctsi sono classificati primi con 7 punti, i tedeschi invece nel loro gruppo di appartenenza si sono classificati secondi dietro la Francia con 4 punti.

Inghilterra-Germania è disponibile in streaming gratis sul sito Raiplay, il servizio dell’emittente pubblica disponibile per pc, smartphone e tablet. La gara si può vedere anche in diretta tv in chiaro su Rai 1.

Gli abbonati Sky possono vederla in diretta tv su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder), Sky Sport Football (ch.203 del decoder e 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (ch.251) e anche in streaming tramite SkyGo.

