Ha una macchia sull’unghia, legge un articolo e scopre che è un tumore

Alana Severs, è unadi Portsmouth, nel Regno Unito. La donna aveva notato da tempo unama non le ha dato importanza. Si è limitata a coprirla con uno smalto. Tuttavia dopo aver letto un articolo sul web, si è decisa ad andare dal suoche le ha prescritto una biopsia. L’esame ha evidenziato che non si trattava di una innocua macchia, bensì di un tumore, nello specifico un melanoma della pelle , una delle neoplasie più aggressive. La donna è stata quindi operata dai chirurghi del Queen Alexandra Hospital di Portsmouth che le hanno rimosso l’intera unghia e le hanno asportato anche 5 mm di tessuto canceroso. La 36enne ha voluto raccontare la sua storia alla stampa locale per incoraggiare chi si trova in situazioni simili a fare i controlli del caso per tempo. D’altronde lei ha trascurato questae quindi può considerarsi più che fortunata.

Queste le sue parole: “Quello che pensavo fosse un passatempo frivolo, leggere un articolo online alle 23:00, mentre ero a letto, alla fine mi ha salvato la vita”.

