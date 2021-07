Belgio-Italia: vedila in streaming gratis

Loading...

Belgio-Italia: dove vederla in streaming gratis

Ci siamo. Oggi 2 luglio 2021 si parrà la nobilitade dellaper dirla con Dante, di cui quest’anno ricorrono i 700 anni dalla morte. Belgio- Italia si giocaalle ore 21. La gara è valida per i quarti di finale di questi. Gli Azzurri arrivano a questo match dopo aver guidato il proprio girone a punteggio pieno ed aver battuto l’Austria agli ottavi nei tempi supplementari per 2 a 1. I belgi arrivano a questa gara dopo aver sconfitto il Portogallo di Ronaldo di misura per un gol a zero. Anche il belgio Di Lukaku attaccante dell’inter e Mertens trequartista del Napoli è arrivata prima nel girone. La nazionale di Mancini dovrà dimostrare di che pasta è fatta perché si misura con un avversario di valore. I belgi sono chiamati alla prova del 9 perché pur essendo tecnicamente una delle squadre più forti non vantano un palmares degno di nota.

La partita Belgio-Italia viene trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno e Rai Uno HD (numero 501 del digitale terrestre. In alternativa la si può vedere anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). I telespettatori dell’emittente pubblica possono guardare Belgio-Italia anche in streaming gratis su Raiplay. Gli abbonati a Sky invece possono guardarla in streaming su SkyGo.

