Euro 2020: Belgio-Italia: dove vederla in streaming

Loading...

Loading...

Belgio-Italia si gioca oggi 2 luglio 2021 a partire dalle ore 21. Si tratta di una partita valida per i quarti di finali di questi Europei 2020. Dopo la Francia campione del mondo data per favorita eliminata dalla Svizzera, rimane il Belgio di Martinez la squadra più quotata per la vittoria di questi Europei. I Belgi ai mondiali russi del 2018 sono arrivati terzi e adesso potrebbero fare un ulteriore passo in avanti. Gli azzurri dopo una gara molto combattuta agli ottavi hanno avuto la meglio sull’Austria solo ai supplementari con gol firmati fa Chiesa e pessina. I belgi invece agli ottavi hanno eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo con un gol di T. Hazard.

Belgio-Italia: dove vederla Rai o Sky?

La gara viene trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, su Rai Uno e Rai Uno HD (numero 501 del digitale terrestre. In alternativa la si può vedere anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite, 473 e 484 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). I telespettatori dell’emittente pubblica possono guardare Belgio-Italia anche in streaming gratis su Raiplay. Gli abbonati a Sky invece possono guardarla in streaming su SkyGo.

Loading...